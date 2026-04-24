Die deutsche Skilegende Maria Riesch hat über ihre neue Beziehung gesprochen. "Bei uns passt es einfach. Obwohl wir uns schon so lange kennen, hat es dann doch noch richtig gefunkt. Leider haben wir uns erst nach zehn Jahren so richtig gefunden", sagte sie der Bild-Zeitung. Das Paar ist bereits zusammengezogen. Riesch: "In Kitzbühel wohnt er bei mir, am Gardasee haben wir uns gemeinsam eine neue Wohnung gesucht und genießen die Zeit in Italien. Johann hat auch ein Haus in der Steiermark, dort lebt auch sein Sohn. Bei uns wird es auf jeden Fall nicht langweilig."

"Bester Begleiter für neuen Lebensabschnitt"

In ihrem Partner Johann Schrempf habe sie den "besten Begleiter für meinen neuen Lebensabschnitt, den ich mir vorstellen kann", gefunden. Er sei "einfach unkompliziert", sagte sie im vergangenen Jahr der Zeitschrift Bunte. Ihr über 20 Jahre älterer Freund nannte sie "sehr fröhlich, sehr genau und verbindlich".