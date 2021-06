Youtube-Star Philipp Mickenbecker stirbt im Alter von 23 Jahren

Philipp Mickenbecker zählte zu den beliebtesten Youtubern Deutschlands. Über 1,3 Millionen Menschen folgen seinem Kanal "The Real Life Guys". Vergangenen Herbst hatte der 24-Jährige auch gegenüber seinen Abonnenten bekannt gegeben, dass er wieder an Krebs erkrankt ist. Er litt an Lymphdrüsenkrebs, die Krankheit war bis ins Endstadium fortgeschritten.

Nun wurde bekannt, dass der Youtuber im Alter von 23 Jahren verstorben ist. Freunde und sein Bruder Johannes gaben den Tod des Infuencers auf Youtube bekannt. Dazu schrieben sie: "Philipp ist gestern Abend im Krankenhaus von uns gegangen. Wir waren alle bei ihm."

"Er hat in den letzten Wochen oft starke Schmerzen gehabt und wir sind uns sicher, dass er jetzt an einem besseren Ort ist. Jesus hat gestern seine Hand über uns gehalten. Wir sind unglaublich dankbar so einen unfassbar tollen Freund gehabt zu haben und sind dankbar für jeden Moment, den wir mit ihm in den letzten Jahren erleben durften", teilten sein Bruder und seine Freunde mit.

Zuvor wurde er wegen einer Verschlechterung seines Gesundheitszustandes ins Krankenhaus eingeliefern. Auf Instagram riefen seine Freunde auf, für ihn zu beten. Er habe die letzte Nacht "gut überstanden", sei aber sehr schwach, lautete das Update zu Mickenbergers Zustand.

Mickenbergers Lebenswille blieb bis zu seinem Tod ungebrochen. "Hoffnung und Halt gibt mir mein Glaube. Ich vertraue auf Jesus", sagte er kürzlich in einem Interview.