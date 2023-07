Woran man merkt, dass Charlotte von William und Charles bevorzugt wird

Die rührende Geste entging auch dem Experten für Körpersprache Jess Ponce III. nicht. Der Autor sieht darin einen Beweis für eine besonders enge Bindung zwischen dem König und seiner achtjährigen Enkelin.

"Diese liebevolle Handbewegung suggeriert ein Gleichgewicht zwischen Führung, die im wahrsten Sinne des Wortes sicherstellt, dass sie in der richtigen Position ist, und Zuneigung", erklärt Ponce laut The List. "Der König sieht sie sogar an, als wollte er sich vergewissern, dass es ihr gut geht. Sein Gesichtsausdruck ist sowohl warmherzig als auch vorsichtig."