Woody Allen wäre gern ein "großes Genie"

Kinostar Woody Allen, der am 30. November seinen 90. Geburtstag gefeiert hat, kann eher ausschließen, noch einmal vor die Filmkamera zu treten. "Es gibt nicht viele gute Rollen für Menschen in meinem Alter. Ich könnte den Romantiker spielen, aber ich möchte nicht einen dieser Filme machen, in denen alte Herren auftreten und das Publikum nur kommt, um zu sehen, ob man noch lebt", sagte Allen am Montagabend bei der auf RAI1 ausgestrahlten Sendung "Cinque Minuti". "Wenn es keine großartige Rolle gibt, glaube ich nicht, dass ich wieder schauspielern würde. Aber wenn es eine interessante Rolle für einen Mann meines Alters gäbe, würde ich es tun, denn ich liebe es vor der Filmkamera zu sein", erklärte Allen im Gespräch mit dem italienischen Starjournalisten Bruno Vespa.

Stellt seinen ersten Roman vor Allen präsentierte in Italien seinen ersten Roman "What ́s with Baum?". Auf die Frage, ob das Buch verfilmt werden könnte, antwortete er: "Es könnte verfilmt werden, aber nur wenn ich Baum spielen könnte. Das wäre die perfekte Rolle für mich. Ich wüsste genau, was zu tun ist, schließlich habe ich die Figur selbst geschaffen. Aber ich bin zu alt - ich müsste jünger sein, etwa fünfzig." Der Regisseur erklärte zudem, er sei sich seiner eigenen Mittelmäßigkeit bewusst: "Ich weiß, dass ich nicht Charlie Chaplin, nicht Strawinsky und kein außergewöhnliches Talent bin. Ich habe ein gewisses Gespür für Humor und ein Talent, Menschen zu unterhalten. Ich wäre gerne ein großes Genie, aber dieses Glück haben nur wenige - und ich gehöre nicht dazu".