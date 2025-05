Wollte ihn Sean "Diddy" Combs umbringen? Jamie Foxx bricht sein Schweigen

Der Schauspieler war Mitte April des Jahres 2023 wegen "medizinischer Komplikationen" in eine Klinik eingeliefert worden, wo er über längere Zeit betreut werden musste. An was er litt, wurde zunächst nicht öffentlich.

Später wurde bekannt: Jamie Foxx hatte einen Schlaganfall, der auf eine Hirnblutung zurückzuführen war, wie er in seinem Netflix-Special "Jamie Foxx: What Had Happened Was..." selbst sagte.