Schauspielerin Wolke Hegenbarth ist schon seit 6 Jahren verheiratet
Schauspielerin Wolke Hegenbarth und ihr Partner Oliver Vaid haben Hochzeit gefeiert. Dass die Ringe erst kürzlich ausgetauscht wurden, wie einige Medien berichteten, war offenbar ein Irrtum. Denn: "Es ist schon vor sechs Jahren geschehen, vor Avis Geburt. Einfach weil wir dachten, es ist generell etwas Schönes, wenn das Kind in die Ehe hineingeboren wird", erzählt der Marketingfachmann und Musiker Vaid jetzt dem Magazin Gala. "Es ist diese altmodische, romantische Vorstellung, dass wir dann offiziell eine Familie sind." Hegenbarth sei damals hochschwanger gewesen.
Avi kam zu früh
Im September 2019 hatte sie die Geburt ihres Sohnes verkündet. Wie die Schauspielerin damals gegenüber Gala erzählte, habe sie den Namen Avi - er bedeute so viel wie "Sonnenschein" - in Kombi zu ihrem besonders schön gefunden. Bei der Geburt sei alles gut gelaufen, obwohl das Kind drei Wochen zu früh auf die Welt kam: "Es war eine Wassergeburt, ohne Ärzte, nur mit einer Hebamme. Es gab gedämmtes Licht, keine Medikamente. Hätte ich es mir wünschen können – ich hätte es mir genau so gewünscht", so Hegenbarth.
Zum zehnten Jahrestag hatte Hegenbarth ihren Fans im Juni Einblicke in das Kennenlernen gewährt. Im Jahr 2015 habe er sie um fünf Uhr früh auf dem Hamburger Fischmarkt nach ihrer Telefonnummer gefragt.
"Vielleicht nicht direkt der Anfang unserer Beziehung - aber irgendwie auch schon. Was so eine kleine Entscheidung im mehr oder weniger Vollrausch so für Auswirkungen haben kann", kommentierte die Schauspielerin auf Instagram eine Reihe von gemeinsamen Fotos.
Über ihre Beziehung schrieb sie, es sei "eine Entscheidung für einander. Immer wieder. Eine Entscheidung für eine Familie und eine Entscheidung, die Verantwortung dafür zu tragen. Sehr erwachsen, I know. Und auch etwas scary… Wir suchen ständig die Balance zwischen unseren eigenen Bedürfnissen, denen von Avi und was das Beste für die Familie ist, das gelingt uns mal mehr, mal weniger gut. Aber immer öfter."
Hochzeit in Indien
Eine in Indien angedachte Hochzeit konnte das Paar wegen der Corona-Krise zunächst nicht feiern. "Vor nächstem Jahr klappt das auf gar keinen Fall - es soll ja auch Spaß machen", hatte Hegenbarth im Jahr 2020 der Gala gesagt. Die Hochzeit sei für sie und ihren Partner "sozusagen die Sahnehaube".
Indien sollte wegen der Herkunft ihres Manns Hochzeitsort sein. "Weil Oliver Halbinder ist - sein Vater gehört der Sikh-Religion an und hat neun Geschwister - wollen wir groß in Indien heiraten", sagte Hegenbarth 2020. "Da reden wir von mindestens 400 Gästen." Überrascht von seinem Heiratsantrag sei sie nicht gewesen. "Es war kein: 'Huh, oh mein Gott, er hat mir einen Antrag gemacht!' Es war klar, dass das irgendwann anstehen würde - ich wusste nur nicht, wann", sagte Hegebarth damals.
