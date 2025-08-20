Schauspielerin Wolke Hegenbarth und ihr Partner Oliver Vaid haben Hochzeit gefeiert. Dass die Ringe erst kürzlich ausgetauscht wurden, wie einige Medien berichteten, war offenbar ein Irrtum. Denn: "Es ist schon vor sechs Jahren geschehen, vor Avis Geburt. Einfach weil wir dachten, es ist generell etwas Schönes, wenn das Kind in die Ehe hineingeboren wird", erzählt der Marketingfachmann und Musiker Vaid jetzt dem Magazin Gala. "Es ist diese altmodische, romantische Vorstellung, dass wir dann offiziell eine Familie sind." Hegenbarth sei damals hochschwanger gewesen.

Avi kam zu früh

Im September 2019 hatte sie die Geburt ihres Sohnes verkündet. Wie die Schauspielerin damals gegenüber Gala erzählte, habe sie den Namen Avi - er bedeute so viel wie "Sonnenschein" - in Kombi zu ihrem besonders schön gefunden. Bei der Geburt sei alles gut gelaufen, obwohl das Kind drei Wochen zu früh auf die Welt kam: "Es war eine Wassergeburt, ohne Ärzte, nur mit einer Hebamme. Es gab gedämmtes Licht, keine Medikamente. Hätte ich es mir wünschen können – ich hätte es mir genau so gewünscht", so Hegenbarth.