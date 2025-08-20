Nicole Kidman postet seltene Fotos ihrer Töchter Sunday (17) und Faith (14)

Hollywoodstar Nicole Kidman ("Moulin Rouge", "Babygirl") gewährte ihren rund 10,6 Millionen Followerinnen und Followern auf Instagram Einblicke in ihre Ferien. "Erinnerungen an den Sommer. Jetzt gehts zurück in die Schule", kommentierte sie eine Reihe an Aufnahmen , auf denen sie etwa auf einem Konzert, beim Schwimmen oder in innig mit ihren Töchtern Sunday (17) und Faith (14) zu sehen ist.

"Ich habe ein enges Verhältnis mit meinen beiden Mädchen", sagte die Schauspielerin heuer dem Magazin Allure über die beiden Kinder, die sie gemeinsam mit Keith Urban hat. Zwei weitere Kinder aus ihrer Ehe mit Ex-Mann Tom Cruise sind bereits erwachsen.

Kidmans Priorität

"Ich sitze auf ihren Betten und wir diskutieren die intimsten Dinge, ich kann dabei ihre Ratgeberin sein", so die 58-Jährige zu Allure über ihre Mutterrolle. "Wenn sie wollen, dass ich still bin, kann ich das sein. Ich bin in der Lage, mich bei ihnen zu entschuldigen. Ich kann mich ihnen gegenüber behaupten. Ich mag unsere Beziehung." Sie wolle, dass sich ihre Kinder geliebt fühlten und als ihre Priorität.

Erziehung könne sie sich sogar beruflich vorstellen. Wenn sie keine Schauspielerin wäre, "würde ich mich wahrscheinlich um viele Kinder kümmern" - entweder als Lehrerin oder im philanthropischen Bereich, mit Kindern in Not oder in Trauer. "Es ist hart, aber ich liebe es, Menschen wachsen zu sehen, wie sich ihre Gehirne entwickeln und wie man ein Leben wirklich verändern kann."