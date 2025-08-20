Das einzigartige Geschenk, das König Charles von seinem Butler zur Hochzeit bekam

Seit 20 Jahren sind König Charles III. und seine Frau Camilla schon verheiratet. Ihren Hochzeitstag am 9. April verbrachten sie heuer in Italien bei einem Staatsbesuch. Wenn man die beiden sieht, wirken sie wie ein eingespieltes Team. Als der Monarch wegen seiner Krebserkrankung vorübergehend kürzertrat, war es Camilla, die für die Royals weiter in der Öffentlichkeit unterwegs war.

Charles und Camilla bekamen Porzellan-Set

Grant Harrold, früherer Butler im Palast gewährt in seinem demnächst erscheinenden Buch "The Royal Butler: My Remarkable Life of Royal Service" Einblicke in die royale Vermählungsfeier. Einem von der Zeitung Telegraph vorab veröffentlichen Ausschnitt ist zu entnehmen, welches Present er seinem Chef damals machte. "Als Hochzeitsgeschenk ließen die drei anderen Butler und ich ein spezielles Porzellanservice anfertigen, auf dessen Rückseite unsere Namen und das Hochzeitsdatum eingraviert waren. Es wurde ihnen (in ihr Haus) nach Birkhall (Schottland) geschickt, und der Butler dort berichtete uns, wie sehr es den Frischvermählten gefallen habe. Das Geschirr wurde sofort in Gebrauch genommen und hatte bereits viele lobende Kommentare von Gästen erhalten", schrieb Harrold demnach. Er selbst war von Charles und Camilla zur Hochzeit eingeladen worden. "Alles rund um die Vorbereitungen für die Hochzeit, der Tag selbst und die Zeit danach fühlten sich absolut magisch an", so Harrold. Die Erinnerungen daran würden "ein Leben lang bleiben".