Steigt Soap-Urgestein Wolfgang Bahro bei "GZSZ" aus?

Seit 33 Jahren stellt Wolfgang Bahro (64) in der RTL-Vorabendserie "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" den fiesen Anwalt Jo Gerner dar. Das erste Mal tauchte er am 3. Februar 1993 in Folge 185 auf, seitdem unterhält er das Publikum mit kreativen Intrigen, augenzwinkerndem Bond-Charme und auch privaten Liebes-Tragödien. Denn so böse Gerner auch sein kann, so groß ist sein Herz auch, wenn es um jene Menschen geht, die er liebt.

Kurz: "GZSZ", so die offizielle Abkürzung der Soap, kann man sich ohne Jo Gerner nicht vorstellen, Bahro gehört zu den bekanntesten Gesichtern der Serie. Doch nun macht eine Nachricht von RTL die Runde, die Fans Sorgenfalten bescheren dürfte: Verlässt Bahro etwa die Serie?