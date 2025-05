Starkoch Alfons Schuhbeck: Um seine Gesundheit soll es schlecht stehen

Wie lange der Hafturlaub noch andauert, steht noch nicht fest. Die Staatsanwaltschaft München bestätigte bereits Anfang Mai: "Herr Schuhbeck befindet sich derzeit nicht in Haft, da die weitere Vollstreckung der Gesamtfreiheitsstrafe von Herrn Schuhbeck aus gesundheitlichen Gründen bis zum Anfang Juni 2025 in jederzeit widerruflicher Weise unterbrochen wurde."

Der Münchner Starkoch Alfons Schuhbeck , der wegen einer Steuerstraftat zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt wurde, ist nach wie vor in einer Klinik untergebracht und befindet sich somit "aus gesundheitlichen Gründen" in Hafturlaub, wie die Zeitschrift Bunte berichtet.

Postoperative Therapie

Angeblich stehe es um den Gesundheitszustand des 76-Jährigen sehr schlecht, will Bunte wissen. Derzeit werde er von Spezialisten behandelt. Unter welcher Krankheit Schuhbeck leidet, ist nicht bekannt. Uli Hoeneß, ehemaliger deutscher Fußballspieler und enger Freund von Schuhbeck, erwähnte gegenüber Bunte, dass der Starkoch sich einer schweren Operation unterziehen musste, auf die nun eine postoperative Therapie folgte.

Schuhbecks Umfeld betonte zudem, dass er kämpfen wolle, um so schnell wie möglich wieder in die JVA zurückzukehren, da jeder Tag der Unterbrechung seiner Haftstrafe aufgrund medizinischer Behandlung an seine Haftstrafe angehängt werde.