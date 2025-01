Wo sich Donald und Melania Trump kennenlernten und wie es für sie jetzt weitergeht

Melania Trump wurde am Montag zum zweiten Mal First Lady der USA. Anders als beim ersten Mal, als sie mehrere Monate mit dem Einzug ins Weiße Haus wartete, will sie dieses Mal die Adresse 1600 Pennsylvania Avenue in Washington zu ihrem ersten Wohnort machen.

Für ihre zweite Zeit als First Lady plant die 54-Jährige, ihre "Be Best"-Kampagne zur Unterstützung von Kindern wieder aufleben zu lassen. Auch soll ein Film über sie herauskommen, nachdem sie im Oktober ihre Memoiren mit dem Titel "Melania" veröffentlicht hat.

Kennenlernen auf der Fashion Week

Melania hatte den New Yorker Immobilienunternehmer Trump 1998 während der Fashion Week in New York kennengelernt und 2005 geheiratet - teuer und glamourös in Palm Springs, sie in Dior. Die Herzen der US-Öffentlichkeit flogen der gebürtigen Slowenin mit dem markanten Akzent nicht gerade zu. Während Trumps erster Amtszeit sorgte das Ex-Model für Aufsehen, als sie eine Jacke mit der Aufschrift "I really don't care" (Es ist mir wirklich egal) trug.

Das Ehepaar Trump hat ein gemeinsames Kind, den 18-jährigen Barron, er besucht ein College in New York. 1970 geboren, ist sie 24 Jahre jünger als ihr Gatte. "Meine erste Priorität wird sein, eine Mutter zu sein, eine First Lady zu sein und eine Ehefrau zu sein", sagte Melania vor dem TV-Sender Fox. Insgesamt hat Trump fünf Kinder aus drei Ehen: Neben Barron gibt es noch Don Jr., Ivanka und Eric - ihre Mutter Ivana starb im Juli 2022 und Tiffany - ihre Mutter ist Marla Maples.