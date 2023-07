Witwe Crystal enthüllt Knallhart-Regeln von Playboy-Gründer Hugh Hefner

Kein Urlaub am Strand, kein Besuch in Disneyland und nach 18 Uhr durfte die Villa nicht mehr verlassen werden – nur einige Regeln, die Playboy-Gründer Hugh Hefner (1926-2017)) seiner Ehefrau Crystal (37) auferlegte. In ihrem Buch "Only Say Good Things" (erscheint im Jänner 2024) packt sie jetzt aus. "Hugh war ein Narzisst und Frauenfeind", sagte sie schon vorab der "New York Post".

Als Crystal Hefner kennenlernte, war sie gerade einmal 21 Jahre alt. "Es ging alles sehr, sehr schnell. Ich glaube, er hatte eine Menge Erfahrung damit, Leute sofort bei sich einziehen zu lassen. Die 'Ich liebe dich'-Gespräche begannen ziemlich schnell", sagt sie heute.

Außerdem "wurde ich fürs Abhängigsein und so viele andere, konkurrierende Dinge belohnt. Man ist an einem Ort, an dem man leicht ersetzt werden kann, also ist man immer auf der Hut. Es ist schwer, Freunde zu finden."

Nach dem Tod des Playboy-Chefs habe Crystal auch eine Menge Nacktfotos von jungen Frauen in der Villa gefunden, mit denen diese auch von Hefner erpresst wurden. "Ich habe mir einfach gedacht, wenn ich die Frauen auf den Fotos wäre, was würde ich mit ihnen machen wollen. Also habe ich sie alle Bilder zerrissen und weggeworfen."