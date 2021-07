William und Harry: Erste Schritte in Richtung Versöhnung

Könnte sich das angespannte Verhältnis zwischen dem britischen Prinz Harry und seinem Bruder Harry tatsächlich langsam entspannen? Einige Royals-Beobachter meinen: ja. Nach dem jüngsten gemeinsame Auftritt der Brüder, bei dem sie vergangenen Woche in London ein lange geplantes Denkmal zu Ehren ihrer Mutter enthüllt hatten, stehen die Zeichen eindeutug auf Versöhung, meint unter anderem die Adelsexpertin Katie Nicholl. "Ich denke, es ist eine Tatsache ist, dass Diana am Boden zerstört wäre, dass sich die Brüder zerstritten haben. Sie hätte es gehasst. Sie sagte zu den Jungs: 'Was immer ihr tut, haltet zusammen'“, zitierte sie Zeitung The Mirror Nicholl.

Aussöhnung der verstorbenen Mutter zuliebe?

Lady Di kam 1997 kam bei einem Autounfall ums Leben, als sie in Paris vor Paparazzi auf der Flucht war. Sie war damals 36 - so alt wie Harry heute. Ein Jahr zuvor hatten sich sie und Thronfolger Prinz Charles scheiden lassen. Nicholl hatte in der Facebook-Show "True Royalty TVs The Royal Beat" gemeinsam mit weiteren Adelskennern über Williams und Harrys Aufeinandertreffen bei dem Festakt zu Ehren Dianas diskutiert.

Die Statue habe zu einer Annäherung beigetragen, meint auch Autor Robert Lacey, aber: "Es wird mehr als nur das brauchen, um den Riss zu kitten, aber dies war ein guter Ausgangspunkt. Sie waren beide da, um ihrer Mutter Tribut zu zollen und darüber nachzudenken, wofür sie stand, so Lacey. Adlesexpertin Ingrid Seward stimmt dem nur bedingt zu: Auf keinen Fall würden sie zulassen, dass jemand ihrer Mutter und der Statue die Show stielt. Also waren sie sehr, sehr darauf bedacht, die Kontrolle darüber zu behalten (...). Ich glaube nicht, dass es der richtige Moment ist, um eine Annäherung zu versuchen. Ich denke, es ist sehr schwierig, wenn man längere Zeit nicht mit einem Mitglied seiner Familie gesprochen hat (...). Vieles ist unausgesprochen, besonders bei den Royals. Sie sind nicht gerade die Besten, wenn es um Gespräche geht."