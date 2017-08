"Gibt es jemanden in der royalen Familie, der König oder Königin sein will? Das denke ich nicht. Aber wir werden die Pflichten zum richtigen Zeitpunkt wahrnehmen" - erzählte Prinz Harry vor einigen Wochen im Interview mit dem Magazin Newsweek. Mit Prinz Philips Rücktritt sollen sich die Mitglieder des Königshauses nun auf einen möglichen bevorstehenden Amtswechsel vorbreiten. Doch wer wird als nächstes König und Königin von England?

William & Kate: Ändern sie die royalen Regeln?

Sobald Queen Elizabeth II abdankt oder verstirbt, ist zunächst Prinz Charles als Thronfolger an der Reihe – dieser gibt das Zepter dann an seinen ältesten Sohn Prinz William weiter. Dritter in der Thronfolge ist Prinz George, gefolgt von seiner Schwester Charlotte.

Klatschmagazine spekulieren aber bereits damit, dass William und Kate Prinz Charles überspringen und als nächstes auf dem Thron landen – und damit mit dem verstaubten Image der Monarchie aufräumen – könnten.

Unter Berufung auf einen angeblichen Palast-Insider berichtet das Life & Style-Magazin außerdem, dass William und Kate künftig einige Regeln ändern wollen.

Oberste Priorität habe für das Ehepaar das Wohl seiner beiden Kinder, denen eine normale Kindheit garantiert werden soll. "Sie haben vor, so zu leben, wie Williams verstorbene Mutter Prinzessin Diana es immer wollte", behauptet die Quelle des Magazins.

Foto: REUTERS/CHRIS WATTIE

Doch auch sonst wollen Will und Kate die Monarchie in Zukunft offener gestalten und auch die Ausgaben des Königshauses deutlich herunterschrauben.

"Ihre geheimen Pläne beinhalten die Kürzung ihrer eigenen Gehälter und Ausgaben ebenso wie die Apanagen all der 'verwöhnten' Royals, inklusive der Prinzen Andrew und Edward und deren Schwester Prinzessin Anne", behauptet der Insider weiter.

Bei der Änderung der Regeln sollen Will und Kate volle Rückendeckung von der Queen haben. "Ihre Majestät hat ihnen gesagt, sie seien die einzigen, die die Royals ins 21. Jahrhundert ziehen und die Wände von Pomp und Zeremoniell, einreißen können, die die Familie von der Welt isoliert hat", heißt es.

Foto: APA/AFP/POOL/BRUCE ADAMS

Was an den Gerüchten dran ist, wird sich zeigen. Dass im britischen Königshaus künftig ein frischerer Wind wehen soll, hatte aber Prinz Harry schon angedeutet. "Wir sind damit beschäftigt, die Monarchie zu modernisieren", hatte Harry er im Juni erzählt (dazu mehr).