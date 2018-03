Will ihren Sohn schützen: Melania äußert sich zur Sex-Affäre

Donald Trump weilt gerade im Weißen Haus und bemüht sich um Schadensbegrenzung was das Interview mit Pornostar Stormy Daniels (mehr dazu) angeht. First Lady Melania Trump verschanzt sich derweil lieber in der Familienvilla in Florida vor den Medien.

Der Präsident hat nach dem TV-Gespräch von Daniels die angebliche Affäre mit ihr via Twitter dementiert und nun äußerte sich auch Melania erstmals zu dem Sex-Skandal, der in den USA gerade DAS Thema aller Medien ist.

Daniels soll 2006 Sex mit Trump gehabt haben, nur wenige Wochen nachdem Melania Sohn Barron zur Welt gebracht hat.