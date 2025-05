Wildes Gerücht um Ehe von Nicola Peltz und Brooklyn Beckham

"Er befindet sich in einer Situation, in der diejenigen, die Brooklyn lieben, befürchten, dass er von Nicola kontrolliert wird, und das ist herzzerreißend", sagt der Insider, der angeblich mit der Situation vertraut ist. "Videos wie diese sind einfach nicht sein Ding", fügt die Quelle hinzu: "Er muss innerlich gestorben sein. Er ist sentimental und ein Romantiker, aber dieses Video ist einfach nicht er. Er hasst all das, also muss man sich fragen, ob Nicola dahintersteckt."

Während High-Society-Expertin Katie Hind behauptet, Nicola Peltz habe an die Medien durchsickern lassen, dass die Beckhams Social Media für "performative" Zwecke nutzen, sei der Beitrag von Brooklyn Beckham der Inbegriff eines solchen Verhaltens.