Wieso Prinz Harry von der Polizei von Prinz Philips Tod erfuhr

Prinz Harry wird sein Telefon wohl so bald nicht mehr auf stumm schalten. Wie TMZ berichtet, soll der Herzog von Sussex den Anruf, bei dem ihm mitgeteilt werden sollte, dass sein Großvater Prinz Philip verstorben sei, verschlafen haben. Schließlich habe der 36-Jährige von der Polizei von dem tragischen Verlust erfahren.

Prinz Harry erfuhr von Polizei von Philips Tod

Laut TMZ soll ein Vertreter der US-Botschaft kurz vor drei Uhr morgend kalifornischer Zeit versucht haben, den 36-Jährigen zu kontaktieren, um ihm die Todesnachricht zu übergringen. Der Anruf sei aber unbeantwortet geblieben, weswegen der Vertreter der Botschaft die Abteilung des Sheriffs von Santa Barbara, wo Harry zusammen mit seiner Frau Meghan und Sohn Archie lebt, angerufen und einen Beamten gebeten haben soll, den Enkel der Queen zu einem Rückruf zu bewegen.

Die Abteilung des Sheriffs soll der Bitte nachgekommen und dem Bericht zufolge einen Beamten zum Anwesen des Herzogpaares von Sussex geschickt haben, um Harry zu mitzuteilen, dass er die Botschaft anrufen solle.

Prinz Philip ist im Alter von 99 Jahren am 9. April in Windsor Castle gestorben. Als die königliche Familie versucht habe, mit Harry in Verbindung zu treten, war es in Großbritannien 11 Uhr morgens.

Zu dem Bericht haben sich bisher Prinz Harry noch die Königsfamilie geäußert.

Nachdem er schließlich vom Tod seines Opas erfahren hatte, reiste Prinz Harry in seine Heimat zurück, um an Prinz Philips Begräbnis teilzunehmen. Auch wenn er kürzlich verriet, dass er "Angst" hatte, die Reise könnte vergangene Traumata bei ihm auslösen.

"Ich habe mir Sorgen gemacht, ich hatte Angst davor", sagte Harry der Associated Press, während er auf Apple TV+ für sein neues Programm zur psychischen Gesundheit "The Me You Can’t See" warb. Es habe ihm geholfen, sich auf die "Erkenntnisse zu stützen, aus denen ich in der Vergangenheit gewachsen bin" so Harry. "Aber das Herz pocht immer noch", sagte Harry über seine Rückkehr nach Großbritannien.