Während der Stargast von Karl Guschlbauer, die US-Schauspielerin Sharon Stone, am Dienstag ihren ersten öffentlichen Auftritt absolvierte, begannen in der Staatsoper die Umbauarbeiten für das Spektakel am Donnerstag. "Nanny" Fran Drescher sah sich indes unerkannt in Wien das Belvedere an. Stone brachte am Dienstag Hollywood-Glamour und ein großes Presseaufgebot ins kleine, nur gut 1.000 Einwohner zählende St. Willibald (Bezirk Schärding). Der Hollywoodstar kam auf Einladung von "Schaumrollenkönig" Guschlbauer in dessen zuckerlrosa "Süße Welt". Die Blasmusikkapelle des Ortes, zahlreiche Fans und Medienleute empfingen den Star und Sohn Laird bei strahlendem Sonnenschein im Innviertel.

Moderator Alfons Haider begrüßte Sharon Stone, die am Donnerstag mit ihrem Sohn den Opernball besuchen wird. Sie sagte auf Haiders Frage, ob sie Walzer tanzen kann: "Wir haben Walzer geübt, ich habe mit meinem Sohn geübt". Am Ball wird sie ein Kleid von Valentino im Klimt-Design tragen. "Es ist großartig, wenn ich die Gelegenheit habe, meinen Sohn dabei zu haben. Er studiert Medizin und steht gerade vor seinem Auslandssemester in Korea", freute sie sich. Die "Nanny" im Belvedere - und in der LuCi "The Nanny" Fran Drescher war am Dienstag samt ihrem Ex-Mann Peter Marc Jacobson weitgehend unerkannt im Belvedere in Wien unterwegs. Dort wurden beide von Belvedere-Generaldirektorin Stella Rollig begrüßt und durch die Galerie begleitet, wie eine Sprecherin der APA berichtete. Besonderes Interesse zeigte die kunstinteressierte US-Schauspielerin und ihr Begleiter demnach an der Klimt-Sammlung und an den Werken Egon Schieles. Am Abend stand dann ein Theaterbesuch auf dem Programm. Ihren ersten großen öffentlichen Auftritt hat Drescher am Mittwoch. Unter dem Motto "Gemma Nanny schauen" wird sie ab 16.00 Uhr in der Lugner City eine Stunde lang Fragen im Zuge eines Gesprächs mit einem Moderator beantworten. Gleichzeitig werden bei der Fragestunde anstatt der Autogrammstunde auch Autogrammkarten des Stargasts verteilt.

Umbau in der Wiener Staatsoper In der Oper wurde indes fleißig gearbeitet: Seit der Früh müssen 500 Arbeiterinnen und Arbeiter die Oper in nur 30 Stunden in den wohl schönsten Ballsaal der Welt verwandeln. Die Umbauarbeiten folgen seit Jahrzehnten grob demselben Muster: Im Inneren der Oper wird als erstes das Parkett aufgebaut. Rund 170 der zwei Quadratmeter großen Platten müssen für die Veranstaltung verlegt werden. Um die Neigung des Zuschauerraumes auszugleichen, wird darunter eine Art Gerüst aufgebaut, damit in der Ballnacht eine ebene Tanzfläche bereitsteht. Parallel werden die Bühnenlogen errichtet.