Opernball mit Bundespräsident, aber ohne Bundeskanzler

Der politische Aufmarsch am Opernball war schon einmal größer, an Prominenz mangelt es dennoch nicht. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird heuer zwar ohne Gast, aber wie stets mit Ehefrau Doris Schmidauer in der Staatsoper erwartet. Wegen eines EU-Gipfels passen muss Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), dafür feiert Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) als Kulturminister seine Ball-Premiere. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger kommt erstmals als Außenministerin.

Dabei hat sie gleich zwei Gäste vorgesehen, nämlich ihre Amtskolleginnen aus Albanien und den Philippinen. Quasi Vertretung des Kanzlers ist sein Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP). In dieser Funktion wird er von der deutschen Forschungsministerin Dorothee Bär (CDU) begleitet. Ebenfalls ihre Runden durch die Oper drehen wird Wirtschaftsstaatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP).

Babler und Ludwig mit Gästen

SPÖ-Chef Babler hat sich als Ballgast niemanden aus der Kulturszene ausgesucht sondern seinen langjährigen Freund Max Minichmayr, Klient der Lebenshilfe Baden, die sich für Menschen mit intellektuellen Behinderungen einsetzt. Noch nicht genannt wird der Gast von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), es wird sich aber um eine internationale Persönlichkeit aus dem Politik-Bereich handeln, wie es aus seinem Büro zur APA hieß.