Wie "Game of Thrones" George R. R. Martins Schreiben ruinierte

"Es gab ein paar Jahre, in denen ich, wenn ich das Buch hätte fertigstellen können, noch ein paar Jahre Vorsprung vor der Serie gehabt hätte", erzählte er der britischen Zeitung The Observer. "Ich denke nicht, dass es sehr gut für mich war, denn genau das, was mich hätte beschleunigen sollen, hat mich tatsächlich verlangsamt."

Vier statt Vierzig

"Jeden Tag habe ich mich hingesetzt, um zu schreiben, und selbst wenn ich einen guten Tag hatte - und ein guter Tag für mich sind drei oder vier Seiten - habe ich mich schrecklich gefühlt, weil ich dachte: 'Mein Gott, ich muss fertig werden.' Ich habe nur vier Seiten geschrieben, wenn ich 40 hätte schreiben sollen."

Nach acht Staffeln und dem Finale im Mai diesen Jahres sei der Stress für Martin nun endlich vorbei, er könne nun in seinem eigenen Tempo schreiben. In sein Ende wolle er sich auch nicht reinreden lassen, nachdem viel Kritik an den Schicksalen einzelner Figuren laut geworden war. "Man kann nicht allen gefallen, also muss man sich selbst gefallen", so Martin.