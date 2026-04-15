Wer ist Whitney Peak? Alles über den neuen "Hunger Games"-Star

Der Streifen basiert auf Suzanne Collins" Roman "Sunrise on the Reaping". Die Handlung des Buches entführt den Leser in eine Zeit vor den Ereignissen der "Hunger Games". Die Geschichte beginnt am Morgen der 50. Hunger Games, an denen ein jüngerer Haymitch (in den Originalfilmen von Woody Harrelson verkörpert) teilnimmt. Joseph Zada ​​spielt Haymitch, während Peak seine Freundin Lenore Dove Baird verkörpert.

Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass die 23-Jährige, die auch als Model tätig ist, im neuesten "Hunger Games"-Film "Sunrise on the Reaping" mitspielen wird. Der Film soll im November 2026 in die Kinos kommen.

Sie ist der neue Star am Schauspiel-Himmel: 2003 in Uganda geboren und im Alter von neun Jahren nach Vancouver, Kanada, gezogen, ergatterte Whitney Peak ihre erste Schauspielrolle als Zoya Lotta in der Neu-Auflage von "Gossip Girl".

Über die Rolle in dem neuen "Hunger Games"-Teil erzählte Peak vergangenes Jahr dem Hollywood Reporter: "Alles ging wahnsinnig schnell, aber es wird maßgeblich von vielen unglaublichen Frauen getragen, und ich fühle mich sehr glücklich, ein Teil davon zu sein. Ich habe versucht, mich nicht zu sehr überwältigen zu lassen und nicht zu viel darüber nachzudenken, bis es soweit ist, bis wir mittendrin sind."

Peak gab zu, dass sie nach dem Vorsprechen dachte: "Oh je, ich weiß nicht, ob ich überhaupt eine Chance habe – ob ich die Richtige für den Job bin." Sie habe sich zuvor ständig selbst abgewertet und sich schon abgeschrieben, bevor sie sich überhaupt eine Chance gegeben habe. Die Rolle zu bekommen habe ihr Selbstvertrauen, ihr Selbstwertgefühl und ihre Beziehung zu sich selbst gestärkt. "Es ist so, als ob ich wüsste: Ja, wir gehören hierher. Wir können weitermachen. Und es ist überall Platz für uns", so die Schauspielerin darüber, wie das Ergattern der Filmrolle auf ihr persönliches Leben ausgewirkt hat.

Doch wie tickt der neue "Hunger Games"-Star sonst so?

"Ziemlich streng" erzogen: Whitney Peak ging auf Internat

Heute lebt Whitney Peak in New York City. 2024 sprach sie mit dem Mastermind-Magazin über ihre Erinnerungen an ihre Heimat Uganda.

"Disziplin wird dort ganz anders gehandhabt", erklärte sie. "Ich war von meinem sechsten Lebensjahr bis zu meinem Umzug nach Vancouver im Internat, daher war alles ziemlich streng. Man trug Uniformen, sogar samstags und sonntags. Man musste im Morgengrauen aufstehen, und unsere Eltern kamen am Wochenende zu Besuch. Es herrschte eine sehr harte, aber liebevolle Erziehung: Die Leute sagten einem unmissverständlich ihre Meinung, besonders die Familien. An die Frauen in der Familie wurden hohe Erwartungen gestellt, und meine älteren Geschwister mussten mich praktisch großziehen, weil meine Mutter als alleinerziehende Mutter ständig ihren Verpflichtungen nachgehen musste. Meine älteste Schwester kümmerte sich also um uns."