Aimee Lou Wood in Tränen: Öffentlicher Zusammenbruch nach SNL-Sketch

Nachdem man sich in einem Sketch in der Show "Saturday Night Live" lustig gemacht hatte, wurde Aimee Lou Wood weinend in London gesehen.

"White Lotus"-Star Aimee Lou Wood machte Berichten zufolge einen verzweifelten Eindruck, als sie am Montag in der Öffentlichkeit gesichtet wurde.

Nachdem sie die US-amerikanische Sendung "Saturday Night Live" dafür kritisiert hatte, sich über sie lustig gemacht zu haben, wurde die Schauspielerin bei einem emotionalen Moment fotografiert.

Aimee Lou Wood: Tränen in der Öffentlichkeit Aimee Lou Wood, die mit ihrem Freund Ralph Davis in Südlondon unterwegs war, schien in Tränen aufgelöst. Der "House of the Dragon"-Darsteller tröstete Wood, indem er seinen Arm um sie legte und sie umarmte, während sich Wood Tränen aus den Augen wischte (zu sehen hier). Etwas später schien sich die Britin besser zu fühlen, denn man sah sie und Ralph Davis im Schanigarten eines Lokals kichern.

Kritik an SNL-Sketch Am Samstagabend war in der Show "Saturday Night Live" eine aufgezeichnete Parodie der HBO-Serie "White Lotus" ausgestrahlt worden, in der Sarah Sherman Woods Figur Chelsea darstellen sollte. Obwohl sich der Sketch größtenteils über Donald Trump und sein Team lustig machte, legte sich Sherman für die Parodie einen übertriebenen Akzent zu, trug vergrößerte falsche Zähne und sagte: "Fluorid? Was ist das?"

Aimee Lou Wood kritisierte die Satire-Show daraufhin in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Story auf Instagram dafür, sich in einem "gemeinen" und "unlustigen" Sketch über sie lustig gemacht zu haben. In einer anderen Story fügte sie hinzu: "So schade, denn ich hatte vor ein paar Wochen so viel Spaß beim Anschauen [der Show]." "Ja, natürlich ist das ein Scherz – darum geht es in der Show – aber es muss doch einen clevereren, differenzierteren und weniger billigen Weg geben?", so Aimee Lou Wood. "Saturday Night Live" hat sich inzwischen bei ihr entschuldigt.