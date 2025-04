Aimee Lou Wood und Walton Goggins: Alle Hinweise auf Fehde am "White Lotus"-Set

Die Erfahrung am Set hatte sie zuvor als klaustrophobisch bezeichnet - was wohl an einem "Mangel an Distanz" zwischen ihrer Rolle als Chelsea und ihrem Feierabend nach Drehschluss gelegen habe. "Normalerweise geht man nach Drehschluss nach Hause. Hier schließt man ab und geht fünf Schritte zu seinem Zimmer. Man lebt dort, wo man dreht. Es ist die 'Truman Show'. Es fühlt sich langsam so an – man beginnt sich zu fragen, ob überhaupt etwas real ist? Alles fühlt sich an wie ein Set", sagte sie.