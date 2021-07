Wenn Promis am Online-Pranger stehen

Für Pörksen ist der Shitstorm Ausdruck der neuen „Empörungsdemokratie des digitalen Zeitalters”. In ihm spiegelten sich die großen gesellschaftlichen Fragen. „Man denke nur an die sogenannte Aufschrei-Debatte - hier ging es um den alltäglichen Sexismus gegenüber Frauen. Man denke nur an die Proteste gegen Markus Lanz - hier ging es um die äußerst relevante Frage: Wie viel Privatfernsehen vertragen die öffentlich-rechtlichen Medien? Ich sage daher: Wir müssen lernen, den Shitstorm zu lesen, ihn zu dechiffrieren.” Die Schmähungen müsse man dabei in Gedanken einfach wegstreichen, rät der Tübinger Professor.

Dieter Nuhr hofft darauf, dass sich das Netz langfristig selbst Regeln gibt: „Es ist die Aufgabe der kommenden Jahrzehnte, unter den Akteuren im Internet eine Kultur der Aufklärung zu schaffen, um die digitale Welt in ein bürgerliches Zeitalter zu überführen.” Noch vor 100 Jahren kam es in vielen Parlamenten regelmäßig zu Schlägereien. Vielleicht braucht es einfach seine Zeit, bis sich auch im Netz allgemein akzeptierte Umgangsformen durchgesetzt haben.