Michelle Obama: "Mein Motto ist: date viel. Wenn es nicht passt - nächster"

Die frühere First Lady der USA Michelle Obama sprach in ihrem Podcast "IMO with Michelle Obama and Craig Robinson" über die Anfänge ihrer Beziehung zu Barack Obama. Dabei verriet sie auch den Rat, den sie ihren Töchtern Malia (27) und Natasha (24) für ihre Partnersuche gab: "Wir versuchen, die Mädels zu erziehen, indem wir unsere Erfahrungen teilen. Mein Motto ist: date viel, und wenn ein Date schlecht läuft oder du eine schlechte Erfahrung machst, mach schnell weiter. Wenn es nicht passt - nächster." Sie versuche, "sie offen für Menschen zu halten. Das, was ich gemacht habe, war: viel daten", so Obama.

"Als Barack auftauchte, hatte ich bereits Erfahrungen, mit denen ich ihn vergleichen konnte." Sie und Barack hätten zu Beginn ihrer Beziehung "ein langes Mittagessen mit großartigem Gespräch und sofortiger Chemie" gehabt, erzählte Obama. Zuvor hatte sie ihn als "nerdigen Typ" gesehen. Obama: "Wenn er hier wäre, würde ich sagen, dass es an diesem Mittagessen ein Fünkchen gegeben hatte."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Mike Segar Barack und Michelle Obama

Gerüchte um Trennung Zuletzt kursierten Spekulationen um eine Scheidung der Obamas. Im Juli ist das Paar den Gerüchten aktiv entgegengetreten. "In unserer Ehe gab es nicht einen Moment, in dem ich daran gedacht habe, meinen Mann zu verlassen", sagte Michelle im "IMO"-Pdcast. Sie und ihr Mann hätten wirklich harte Zeiten gehabt, aber auch viel Spaß und viele Abenteuer. "Ich bin ein besserer Mensch geworden durch den Mann, mit dem ich verheiratet bin." "Bring mich nicht gleich zu Beginn der Sendung zum Weinen", entgegnete der Ex-Präsident. Die beiden sind seit 1992 verheiratet.