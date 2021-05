Weitere Belästigungsvorwürfe gegen Schauspieler Noel Clarke

Mehrere weitere Frauen haben dem britischen Schauspieler Noel Clarke sexuelle Belästigung vorgeworfen. Der Guardian zitierte am Freitag fünf Kolleginnen aus der Schauspielbranche, die Clarke vorwerfen sie in den 2000er Jahren am Set der BBC-Serie "Doctor Who" sexuell belästigt oder angefasst zu haben. Zuvor hatten in der Zeitung bereits 20 Frauen ähnliche Vorwürfe erhoben.