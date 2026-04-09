Nasen-OP und erzwungene Ehe: Was wurde aus "Gilmore Girls"-Star Chad Michael Murray?

Viele kennen Schauspieler Chad Michael Murray aus der Serie "Gilmore Girls". Darin spielte er Tristan, der Interesse an Hauptfigur Rory zeigte. Aufgrund ihrer Beziehung zu Dean kam es nie zu einer festen Beziehung. Auch in "Dawsons Creek" hatte er eine kleinere Rolle, bevor er für die Serie "One Tree Hill" besetzt wurde und in einer Reihe an Filmen mitwirkte. Seit 2023 ist er in der Serie "Sullivan's Crossing" zu sehen.

In zweiter Ehe verheiratet

Privat ist der 44-Jährige seit 2015 mit der Schauspielerin Sarah Roemer verheiratet. Er gilt als hingebungsvoller Familienvater für die drei gemeinsamen Kinder. Bekannt dafür, seine Privatsphäre zu schützen, bringt er seine Familie oft mit zu Drehorten. Kennengelernt hatte Murray die Mama seiner Kinder während der Dreharbeiten zur Serie "Chosen".

Zuvor war er von 2005 bis 2006 mit seiner "One Tree Hill"-Kollegin Sophia Bush verheiratet. Die beiden hatten sich 2004 verlobt, kurz nachdem die Serie erstmals im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Die Ehe hielt nicht lange. Gefragt, wieso sie überhaupt geheiratet hätte, deutete Bush im Gespräch mit Moderator Andy Cohen an, von den Produzenten der Serie zu einer Hochzeit überredet worden zu sein. "Ich wollte niemanden enttäuschen", erklärte sie.

Nach der Trennung arbeiteten Bush und Murray weiterhin zusammen und spielten ein On-Off-Liebespaar, bis Letzterer "One Tree Hill" 2009 verließ.