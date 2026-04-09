Nasen-OP und erzwungene Ehe: Was wurde aus "Gilmore Girls"-Star Chad Michael Murray?
Viele kennen Schauspieler Chad Michael Murray aus der Serie "Gilmore Girls". Darin spielte er Tristan, der Interesse an Hauptfigur Rory zeigte. Aufgrund ihrer Beziehung zu Dean kam es nie zu einer festen Beziehung. Auch in "Dawsons Creek" hatte er eine kleinere Rolle, bevor er für die Serie "One Tree Hill" besetzt wurde und in einer Reihe an Filmen mitwirkte. Seit 2023 ist er in der Serie "Sullivan's Crossing" zu sehen.
In zweiter Ehe verheiratet
Privat ist der 44-Jährige seit 2015 mit der Schauspielerin Sarah Roemer verheiratet. Er gilt als hingebungsvoller Familienvater für die drei gemeinsamen Kinder. Bekannt dafür, seine Privatsphäre zu schützen, bringt er seine Familie oft mit zu Drehorten. Kennengelernt hatte Murray die Mama seiner Kinder während der Dreharbeiten zur Serie "Chosen".
Zuvor war er von 2005 bis 2006 mit seiner "One Tree Hill"-Kollegin Sophia Bush verheiratet. Die beiden hatten sich 2004 verlobt, kurz nachdem die Serie erstmals im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Die Ehe hielt nicht lange. Gefragt, wieso sie überhaupt geheiratet hätte, deutete Bush im Gespräch mit Moderator Andy Cohen an, von den Produzenten der Serie zu einer Hochzeit überredet worden zu sein. "Ich wollte niemanden enttäuschen", erklärte sie.
Nach der Trennung arbeiteten Bush und Murray weiterhin zusammen und spielten ein On-Off-Liebespaar, bis Letzterer "One Tree Hill" 2009 verließ.
Eingriff "keine Korrektur"
Was vielleicht nicht viele wissen: Chad Michael Murray wurde im Alter von 18 Jahren bei einem brutalen Angriff von drei Männern in einem Fastfood-Lokal die Nase gebrochen. Danach musste er operiert werden.
Obwohl der Eingriff oft fälschlicherweise für eine freiwillige Schönheitsoperation gehalten wird, stellte Murray klar, dass es sich um eine notwendige rekonstruktive Maßnahme handelte.
So sieht Chad Michael Murray heute aus:
"Ich wurde mit 18 in einem Burger King überfallen und meine Nase wurde mir auf die andere Seite des Gesichts geschoben. Es waren drei Männer - was hätte ich denn tun sollen?", sagte er 2004 gegenüber Entertainment Weekly. "Die Ärzte haben nicht einmal Röntgenaufnahmen gemacht. Sie haben sie einfach wieder gerichtet. Aber es war keine Nasenkorrektur - ich hasse es, dass die Leute das behaupten!"
Altes Jahrbuchfoto geht viral
In einem Interview mit Newsweek im Jahr 2025 erklärte Murray, dass er wegen seiner Nase sehr unsicher sei. "Ich mag meine Nase nicht, weil sie nicht meine eigene ist", erklärte er damals.
Aktuell sorgt im Netz ein altes Jahrbuchfoto von dem Schauspieler, auf dem er mit seiner Original-Nase zu sehen ist, für Aufsehen.
Auf dem Bild sieht der ehemalige Teenie-Schwarm deutlich anders aus – was Fans zu Spekulationen anregte. Einige User - die wohl nicht über seine Nasenkorrektur im Bilde waren - zeigten sich von dem früheren Aussehen des Schauspielers völlig überrascht. "Er sieht sich überhaupt nicht ähnlich. Ich bin echt verwirrt, oder bin ich die Einzige, der das auffällt?", schrieb jemand. "Sieht aus wie ein völlig anderer Mensch, WOW!", kommentierte eine andere Person.
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