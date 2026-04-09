George Clooney kontert Spott aus Trump-Team

Nach einem Schlagabtausch mit dem Weißen Haus hat Hollywood-Star George Clooney eine erwachsene Debattenkultur von der US-Regierung von Präsident Donald Trump gefordert. Familien verlören Angehörige, Kinder würden verbrannt und die Weltwirtschaft stehe unter Druck, sagte der 64-Jährige dem Branchenmagazin Variety. Dies sei "eine Zeit für intensive Debatten auf höchstem Niveau. Nicht für kindische Beschimpfungen".

Clooney reagiert mit Selbstironie

Zuvor hatte Clooney laut der Nachrichtenagentur Ansa bei einem Auftritt in der norditalienischen Stadt Cuneo am Mittwoch gesagt, wenn jemand eine Zivilisation zerstören wolle, sei das ein Verbrechen. Der zweifache Oscar-Preisträger ("Syriana") bezog sich auf eine Äußerung Trumps, der am Dienstag mit dem Ende der iranischen Zivilisation gedroht hatte. Politische Differenzen dürften nicht dazu führen, "eine Grenze des Anstands" zu überschreiten, so Clooney.