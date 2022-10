Was treibt eigentlich "Showgirls"-Star Elizabeth Berkley?

Auf der großen Leinwand sah man die heute 48-Jährige danach nicht wieder, auch wenn Berkley seit "Showgirls" nicht untätig geblieben ist. In der Folge war sie überwiegend in kleineren Rollen zu sehen - unter anderem in "Echt Blond" und in Woody Allens "Im Bann des Jade Skorpions" im Jahr 2001. Sie stand überwiegend in Theaterproduktionen auf der Bühne und versuchte sich im Serienfach. Von 2008 bis 2009 spielte Berkley unter anderem in mehreren Folgen der Serie "CSI: Miami" mit und nahm an der 17. Staffel von "Dancing with the Stars" teil. Von einer erfolgreichen Karriere in der Filmfabrik kann aber nicht die Rede sein.