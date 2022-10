Jennifer Lawrence verlor nach "Panem" die Kontrolle

Die "Tribute von Panem"-Reihe machte Lawrence weltber├╝hmt. Die bisherigen vier Filme haben von 2012 bis 2015 weltweit rund drei Milliarden Dollar eingespielt, derzeit wird an einem weiteren Teil gearbeitet.

Oscarpreistr├Ągerin Viola Davis schl├╝pft in dem neuen Film in die Schurkenrolle. Die 57-J├Ąhrige ├╝bernimmt in der geplanten Fantasy-Saga "The Ballad of Songbirds and Snakes" die Rolle der Spielmacherin (englisch: "Gamemaker") Doktor Volumnia Gaul, wie die Schauspielerin bei Instagram mitteilte.

Die Verfilmung des Panem-Romans von Suzanne Collins (dt. Titel "Die Tribute von Panem - Das Lied von Vogel und Schlange") soll im November 2023 in die Kinos kommen. Auch "Game of Thrones"-Star Peter Dinklage und Schauspieler Jason Schwartzman ("Marie Antoinette") werden in dem Film zu sehen sein. Francis Lawrence f├╝hrt Regie.

├ťber "Die Tribute von Panem"