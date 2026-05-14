Was Ralf Schumacher bei seiner zweiten Hochzeit anders machen will

Ab 21. Mai kann man die Hochzeitsvorbereitungen wie auch die eigentliche Trauung des Ex-Rennfahrers Ralf Schumacher und seines Partners Étienne Bousquet-Cassagne in vier Folgen der Sky Original Doku "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" verfolgen.

Die Feierlichkeiten werden drei Tage lang dauern und in Saint-Tropez stattfinden. Für Schumacher ist es nach seiner Hochzeit mit Cora im Jahr 2001 bereits die zweite Heirat. Gegenüber der "teleschau" hat er jetzt verraten, dass er besonders eine Sache diesmal anders machen wird.

"Ich habe mir fest vorgenommen, die Party zu genießen und weniger darauf zu schauen, ob es allen drumherum gefällt." Natürlich fühle er sich zu einem gewissen Teil auch dafür verantwortlich, dass sich die Gäste wohlfühlen.

"Aber auf der anderen Seite ist es unser Tag, und ich glaube, es wird schön genug. Das habe ich mir fest vorgenommen für den Abend: mich auf uns zu konzentrieren und einfach die Stimmung zu genießen."