Was Prinz Harry zu Beginn der Beziehung mit Meghan in große Schwierigkeiten brachte

Zwischen Herzogin Meghan und Prinz Harry hat es eigenen Aussagen zufolge zu Beginn ihrer Beziehung sprachliche Barrieren gegeben. In der Show von US-Talker Stephen Colbert gab der 38-Jährige an, dass ihm das spezielle Vokabular in den USA einmal beinahe zum Verhängnis wurde. "Amerikanisches und britisches Englisch ist sehr unterschiedlich", so Harry. "Das hat mich und meine Frau zu Beginn unserer Beziehung in große Schwierigkeiten gebracht." Um welche Art von Missverständnis es sich handelte, ließ der Prinz offen.