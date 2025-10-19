Was Diane von Fürstenberg zum Coming-out von Ehemann Barry Diller sagt

"Obwohl es in meinem Leben viele Männer gab, gab es nur eine Frau – und sie kam erst mit 33 Jahren in mein Leben", schrieb Unternehmer Barry Diller (83) in seine Memoiren, die im Mai 2025 erschienen sind. Barry Diller ist seit 2001 mit Modeschöpferin Diane von Fürstenberg (78) verheiratet, die jetzt in einem Interview zu diesem Coming-out befragt wurde und harsch reagierte.

"Was macht das für einen Unterschied? Ich verstehe das nicht", sagte sie gegenüber Variety. Und weiter: "Aber das ändert nichts. Es tut mir leid – das ist eine dumme Frage. Ich habe zwei schwule Männer geheiratet, OK? Ich weiß nicht warum, aber für mich sind sie nicht schwul, also macht das keinen Unterschied." Damit bezog sich Fürstenberg auf ihren ersten Ehemann Egon von Fürstenberg (gest. 2004), der sich im Jahr 2000 zu seiner Bisexualität bekannte.