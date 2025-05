Ehemann von Diane von Fürstenberg macht Beziehungen zu Männern öffentlich

Seit 25 Jahren sind die Designerin Diane von Fürstenberg und der US-Medienmogul Barry Diller verheiratet. In einem Essay mit dem Titel "The truth about us, after all these years" - also: "Die Wahrheit über uns, nach all den Jahren" für das New York Magazine macht Diller nun frühere Beziehungen zu Männern öffentlich. "Es gab zwar viele Männer in meinem Leben, aber nur eine Frau, und die kam erst mit 33 Jahren in mein Leben", schrieb der Milliardär im Vorfeld der Veröffentlichung seiner Memoiren "Who Knew".

Er habe früher etwa "nie in Frage gestellt, dass die biologische Notwendigkeit der Heterosexualität genauso stark war wie ihr Gegenteil", so Diller. Ihre Beziehung habe mit Gleichgültigkeit begonnen und sei "dann in einer Romanze explodiert, die für uns so natürlich war wie das Atmen".