Warum "Dewey" Erik Per Sullivan nicht zu "Malcolm mittendrin" zurück wollte

Im gleichen Atemzug wurde jedoch auch verkündet, dass Erik Per Sullivan nicht für die neuen Folgen auf Disney+ zurückkehren wird. Sullivan spielte in der Originalserie den anfangs jüngsten, musikalisch hochbegabten Sohn Dewey.

"Studiert tatsächlich in Harvard"

"Hal"-Darsteller Bryan Cranston verriet nun, warum sein Serien-Sohn ablehnte. "Er ist der Einzige, der nicht zurückkommen wollte, um mitzuspielen", so der Schauspieler im "Fly on the Wall"-Podcast.

Der Ausgang ihres Gesprächs dürfte für ihn überraschend gekommen sein. "Ich sagte zu Erik: 'Hey, wir haben die Show! Sie kommt zurück.' Er entgegnete: 'Das ist fantastisch!'"

Cranston habe sich schon gefreut, bis Sullivan ergänzte: "Oh nein, nein, ich will das nicht machen. Aber es ist fantastisch." Sullivan hat einen guten Grund für seine Absage: "Er studiert tatsächlich in Harvard", so Cranston im Podcast. "Er ist wirklich, wirklich klug und macht gerade seinen Master in Harvard. Er sagte: 'Oh Gott, ich habe seit ich neun war oder so nicht mehr geschauspielert. Das interessiert mich nicht mehr.'"