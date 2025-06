Durchbruch-Rolle: Bryan Cranstons einzige Tochter erobert Hollywood

Durch seine Rollen als Hal in "Malcolm mittendrin" und als Walter White in "Breaking Bad" wurde Bryan Cranston zu einem international bekannten Charakterdarsteller. Für seine Rolle in "Trumbo" wurde der aus Los Angeles, Kalifornien, stammende Schauspieler für einen Oscar nominiert.

Inzwischen startet auch seine Tochter Taylor Dearden Cranston in Hollywood groß durch - und der "Breaking Bad"-Star könnte nicht stolzer sein auf seinen Spross.

Wer ist Taylor Dearden Cranston?

Taylor Dearden Cranston stammt aus Bryan Crantons zweiter Ehe mit Schauspielerin Robin Dearden. Zuvor war der Serienstar mit Autorin Mickey Middleton verheiratet.

In der Emmy-prämierten Serie "Breaking Bad" feierte seine Tochter im Jahr 2010 ihren ersten Auftritt. Durch ihre Hauptrollen in "Sweet/Vicous" und "101 Ways to Get Rejected" erlangte die heute 32-Jährige, die 2012 ihr Studium an der University of Southern California abschloss, größere Bekanntheit.