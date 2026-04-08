Mel C hofft auf Spice Girls-Auftritte: Seit wir 50 sind, ist unser Band wieder eng geworden

Kommt es doch zu Konzerten der Spice Girls? "Na, ich hoffe doch sehr, dass wir das vorher hinkriegen und schon in diesem Jahr was passieren wird", sagte Melanie C, eine der fünf Sängerinnen, der deutschen Ausgabe des Playboy auf die Frage, ob Fans nach den zwölf Jahre auseinanderliegenden Reunion-Tourneen von 2007 und 2019 erst 2031 wieder mit einer Tour rechnen können. Melanie B hatte einem Comeback zuletzt eine Absage erteilt.

"Schließlich wird 'Wannabe' 30 Jahre alt, das sollten wir nicht unter den Tisch fallen lassen", begründet "Sporty Spice" Mel C ihren Wunsch weiter. Der Hit machte die britische Popband in den 1990er-Jahren weltberühmt, 2001 trennte sich die Gruppe. Mel B (Melanie Janine Brown), Geri Horner, Emma Bunton, Mel C (Melanie Chisholm) und Victoria Beckham hatten während ihrer Bandkarriere riesige Erfolge gefeiert. 2019 war es zu einer Reunion-Tour gekommen, allerdings ohne "Posh Spice" Beckham.