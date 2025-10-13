Nach Wanda Perdelwitz' Dooring-Unfall: Debatte um Täter-Opfer-Umkehr

Die aus Serien wie "Traumschiff" oder "Großstadtrevier" bekannte deutsche Schauspielerin Wanda Perdelwitz ist tot: Sie starb mit 41 Jahren bei einem Verkehrsunfall in Hamburg, wie ihr Management der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. "Die Nachricht vom Tod von Wanda Perdelwitz hat uns tief getroffen", sagte Programmdirektor Frank Beckmann laut Mitteilung des Norddeutschen Rundfunks vom Donnerstagabend. Wanda Perdelwitz starb bei Dooring-Unfall "Neun Jahre lang hat sie mit viel Wärme, Energie und Herzblut die Rolle der Polizistin Nina Sieveking im 'Großstadtrevier' verkörpert - eine Figur, die vielen Zuschauerinnen und Zuschauern ans Herz gewachsen ist", hieß es. Laut Medienberichten starb Perdelwitz bei einem Radfahrunfall. Die Schauspielerin hinterlässt einen 2019 geborenen Sohn.

Demnach sei Perdelwitz am 28. September mit ihrem Fahrrad in der Nähe des Hamburger Dammtorbahnhofs auf einem Radweg unterwegs gewesen, als sie dort mit der Tür eines haltenden Transporters kollidierte, welche vom Beifahrer unvermittelt geöffnet wurde. Perdelwitz schlug mit dem Kopf auf den Boden auf und verletzte sich dabei schwer. Eine Woche Woche später verstarb sie im Spital. Nach dem tödlichen "Dooring"-Unfall der Schauspielerin Wanda Perdelwitz versammelten sich am Sonntag rund 800 Teilnehmende bei einer Mahnwache in Hamburg-Rotherbaum, zu der der ADFC aufgerufen hatte.