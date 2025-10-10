Tödlicher Fahrradunfall: TV-Star Wanda Perdelwitz (†41) trug keinen Helm

"Großstadtrevier"-Star Wanda Perdelwitz ist unerwartet gestorben. Die Schauspielerin starb nach einem Unfall in Hamburg, mit nur 41 Jahren. Das bestätigte ihr Management der Deutschen Presse-Agentur.

Polizei bestätigt: Wanda Perdelwitz trug keinen Helm

Demnach war Perdelwitz am 28. September im Hamburger Stadtteil Rotherbaum unterwegs, als vor ihr ein Ford Transit anhielt, um den Beifahrer aussteigen zu lassen.

Die Schauspielerin stieß mit ihrem Fahrrad mit der geöffneten Tür zusammen. Sie stürzte und verletzte sich lebensgefährlich am Kopf. Sie wurde mit der Rettung ins Spital gebracht, wo Tage später sie ihren Verletzungen erlag. Ob die Mutter eines Sohnes einen Helm trug, war zunächst unklar. Inzwischen habe ein Polizeisprecher gegenüber Focus Online bestätigt, dass sie keinen Helm aufhatte.