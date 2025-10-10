Tödlicher Fahrradunfall: TV-Star Wanda Perdelwitz (†41) trug keinen Helm
Zusammenfassung
- Schauspielerin Wanda Perdelwitz (41) ist nach einem Fahrradunfall in Hamburg gestorben, nachdem sie mit einer Autotür kollidierte.
- Die Polizei bestätigte, dass Perdelwitz beim Unfall keinen Fahrradhelm trug und an den Folgen ihrer Kopfverletzungen starb.
- Fans, Kollegen und der NDR zeigen sich tief betroffen und würdigen Perdelwitz’ Engagement und ihre Rolle im 'Großstadtrevier'.
"Großstadtrevier"-Star Wanda Perdelwitz ist unerwartet gestorben. Die Schauspielerin starb nach einem Unfall in Hamburg, mit nur 41 Jahren. Das bestätigte ihr Management der Deutschen Presse-Agentur.
Polizei bestätigt: Wanda Perdelwitz trug keinen Helm
Demnach war Perdelwitz am 28. September im Hamburger Stadtteil Rotherbaum unterwegs, als vor ihr ein Ford Transit anhielt, um den Beifahrer aussteigen zu lassen.
Die Schauspielerin stieß mit ihrem Fahrrad mit der geöffneten Tür zusammen. Sie stürzte und verletzte sich lebensgefährlich am Kopf. Sie wurde mit der Rettung ins Spital gebracht, wo Tage später sie ihren Verletzungen erlag. Ob die Mutter eines Sohnes einen Helm trug, war zunächst unklar. Inzwischen habe ein Polizeisprecher gegenüber Focus Online bestätigt, dass sie keinen Helm aufhatte.
Fans und Kollegen zeigen sich vom Tod der Schauspielerin getroffen. Zahlreiche deutsche Promis bringen auf Social-Media ihre Trauer zum Ausdruck.
Auch Oliver Pocher, der mit Perdelwitz für das “Traumschiff” vor der Kamera stand, meldete sich auf zu Wort. "Du warst eine tolle Kollegin, auch wenn es nur eine kurze Begegnung auf Bali war. Es zeigt einem immer wieder, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Deiner Familie, Freunden, Angehörigen und vor allem Deinem Sohn viel Kraft und Stärke in dieser schweren Zeit", teilte der Komedian in einer Instagram-Story mit.
Auch der Norddeutsche Rundfunk nimmt Abschied. "Die Nachricht vom Tod von Wanda Perdelwitz hat uns tief getroffen", sagte Programmdirektor Frank Beckmann laut NDR-Mitteilung. “Neun Jahre lang hat sie mit viel Wärme, Energie und Herzblut die Rolle der Polizistin Nina Sieveking im 'Großstadtrevier' verkörpert - eine Figur, die vielen Zuschauerinnen und Zuschauern ans Herz gewachsen ist.”
Kommentare