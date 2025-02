Vorwurf häuslicher Gewalt: Lindsay Lohans Vater verhaftet, Noch-Ehefrau verletzt

Michael Lohan: Vorwurf Häuslicher Gewalt

Major soll den Beamten mitgeteilt haben, von Lohan "einige Tage zuvor von einem Stuhl in ihrer Wohnung geworfen" worden zu sein. Eine Beamtin soll zudem blaue Flecken an Majors Körper beobachtet haben.

Die Polizei hätte daraufhin Kontakt zu Michael Lohan in seiner Wohnung aufgenommen. Der Vater des ehemaligen Kinderstars sei daraufhin "ohne Zwischenfälle festgenommen" worden. Michael Lohan befindet sich derzeit wegen anhaltender Gewalt in der Familie Haft. Es wurde eine Kaution in Höhe von 30.000 US-Dollar gestellt.