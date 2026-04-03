Vorwürfe von Blake Lively gegen Baldoni abgewiesen - Details

US-Schauspielerin Blake Lively (38) hat in einem Rechtsstreit mit ihrem Kollegen Justin Baldoni (42) eine Niederlage erlitten. Ein Richter in New York wies die meisten ihrer Vorwürfe gegen Baldoni, darunter Vorwürfe sexueller Belästigung, zurück, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht. Nur noch drei von zunächst dreizehn Punkten, darunter Vertragsbruch, sollen Gegenstand des Verfahrens sein. Der Prozessauftakt ist für Mitte Mai angesetzt.

Statement von Blake Livelys Anwältin

"Der Fall konzentrierte sich stets und wird sich weiterhin auf die verheerenden Vergeltungsmaßnahmen und die außergewöhnlichen Schritte konzentrieren, die die Angeklagten unternahmen, um Blake Livelys Ruf zu zerstören, weil sie sich am Set für die Sicherheit einsetzte. Genau darum geht es im Prozess", erklärte Livelys Anwältin Sigrid McCawley am 2. April gegenüber Us Weekly. "Für Blake Lively besteht die größte Gerechtigkeit darin, dass die Verantwortlichen und die Strategie hinter diesen koordinierten Online-Angriffen entlarvt wurden und bereits von anderen betroffenen Frauen zur Rechenschaft gezogen werden. Sie freut sich darauf, im Prozess auszusagen und diese perfide Form der Online-Vergeltung weiterhin öffentlich anzuprangern, damit sie leichter erkannt und bekämpft werden kann."