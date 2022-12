Vorwürfe gegen Königshaus: "Man hätte Meghan glauben sollen", so Expertin

"Meghan Markle und Prinz Harry haben euch von Rassismus in [der] königlichen Familie und im Haushalt erzählt", schreibt ein Nutzer auf Twitter. "Aber sie wurde verleumdet, missbraucht und verletzt, weil sie die Wahrheit gesagt hat", heißt es über Meghan.

Auch Mirror-Kolumnistin und Adels-Expertin Fleet Street Fox ist sich sicher: "Es gäbe keinen königlichen Rassismusstreit oder eine Netflix-Dokumentation, wenn nur die Familie auf Meghan gehört hätte."

Queen-Hofdame lästerte über Harrys Ehe mit Meghan

Nicht zuletzt, weil ausgerechnet Lady Susan Hussey damit beauftragt worden war, Herzogin Meghan in das königliche Leben zu integrieren, als diese Prinz Harry heiratete. Besonders gut dürften sich die beiden aber nicht verstanden haben.

Die in Ungnade gefallene königliche Adjutantin machte Anfang dieses Jahres Schlagzeilen wegen ihrer angeblich negativen Ansichten über die Beziehung der Sussexes. Die ehemalige Hofdame der Königin behauptet haben soll, dass die Ehe von Prinz Harry und Meghan "in Tränen enden" würde, wie der Autor Tom Bower in seinem Buch "Revenge: Meghan, Harry And The War Between The Windsors" enthüllte.