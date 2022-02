Vor Jubiläum: Elizabeth II. studiert "Rezept für die perfekte Queen"

Pudding unter der Lupe

"Das ist witzig, nicht wahr?", sagte die 95 Jahre alte Queen, die sich vor rund zwei Wochen auf Schloss Windsor alte Glückwunschkarten und Andenken an zurückliegende Jubiläen zeigen ließ, der Nachrichtenagentur PA zufolge. Am Sonntag feiert die Königin 70-jähriges Thronjubiläum. Den Tag will sie auf ihrem ostenglischen Landsitz Sandringham verbringen, groß gefeiert werden soll erst Anfang Juni.

Auf Schloss Windsor wagte die Königin auch bereits einen Blick auf die ersten Einreichungen für ihren "Platinum Pudding". Kreative Feinschmecker können unter der Ausschreibung Rezepte einreichen. Das Siegerrezept solle der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und bei großen "Jubilee Lunches" während des Feierwochenendes im Juni sowie "von zukünftigen Generationen" genossen werden, hieß es vom Palast.