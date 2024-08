Von klein auf reich: Das horrende Vermögen von Jennifer Aniston

Im Laufe der Jahre hat Aniston mit der Unterstützung von Marken wie Smartwater, Emirates und Aveeno ein saftiges Zusatz-Vermögen verdient.

Allein durch Werbeverträge soll sie laut The Richest rund 10 Millionen US-Dollar pro Jahr allein durch Werbeverträge.

So wohnt Jennifer Aniston

Aniston lebt in einer 21-Millionen-Dollar-Villa im Nobelbezirk Bel Air in Los Angeles, das sie 2011 gekauft hat und einst mit ihrem Ezweiten hemann Justin Theroux bewohnte. Seit der Trennung lebt sie in dem knapp 800-Quadratmeter-Anwesen mit ihren drei Hunden Lord Chesterfield, Clyde und Sophie.

Vor dem Einzug arbeitete die Schauspielerin mit dem Innenarchitekten Stephen Shadley zusammen, um das von Harold W. Levitt entworfene Haus aus den 1970er Jahren in einen einladenden Rückzugsort zu verwandeln. Shadley: "Jen fühlt sich zu Holz, Stein und Bronze hingezogen. Materialien, die echte Substanz und Tiefe haben. Egal wie schön oder glamourös etwas ist, es muss warm und einladend sein."

Im Laufe ihrer Karriere hatte Aniston eine Reihe an Immobilien erworben und später wieder verkauft.

So investierte sie 2006, kurz nach ihrer Scheidung von Brad Pitt, 13,5 Millionen US-Dollar in ein Haus in Beverly Hills, das sie für mehrere Millionen US-Dollar von Grund auf renovierte. Die Schauspielerin verkaufte dieses Haus im Jahr 2011 für 35 Millionen US-Dollar.

Heute soll Aniston laut The Richest Immobilien in New York City im Wert von mindestens 10 Millionen US-Dollar besitzen.

Nachdem die "Morning Show"-Show Darstellerin ein Jahrzehnt lang keine neue Immobilie gekauft hatte, kaufte sie 2022 Oprah Winfreys früheres Haus im Wert von 14,8 Millionen Dollar in Montecito.