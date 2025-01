Von Kabeljausperma bis Schröpfen: Der Wellness-Lifestyle von Brooklyn Beckham

In seinem Posting markierte Brooklyn das Unternehmen, das die Behandlung durchgeführt hat - Detox By Rebecca, ein Spa in Beverly Hills. Die Firma, gegründet von der Brasilianerin Rebecca Faria, behauptet, "unter den größten Namen Hollywoods die erste Wahl für Ganzkörperbehandlungen" zu sein. Spezialisiert ist Faria auf Lymphdrainagen, die sie als Detox-Methode anbietet.

Kim Kardashian, Ariana Grande, Hailey Baldwin und zahlreiche weiteren Stars sollen zu ihren Kundinnen zählen. Und eben auch Brooklyn Beckham. Die Preise für die Behandlungen auf der Website liegen zwischen 350 und 400 US-Dollar.

Wie sich Brooklyn Beckham im Badezimmer zurechtmacht, verriet er vergangenes Jahr gegenüber Harper's Bazaar in einem "Go To Bed With Me"-Video auf Youtube. Zu sehen hier: