Neues Leben in New York: Barron Trumps geheime Seite enthüllt

Das jüngste der Trump-Kinder geht diesmal nicht mit nach Washington, soll aber seinen Vater im Wahlkampf beraten haben, wird berichtet. Barron habe entschieden, wegen seines Studiums in New York zu bleiben. Er werde daher weiter im Trump-Tower an der Fifth Avenue wohnen. Er soll sein dreistöckiges Penthouse-Apartment in Manhattan in eine Studentenbude umgestalten, während seine Mutter mit Donald Trump ins Weiße Haus zieht.