Volksmusik-Star Margot Hellwig: "Freude am Singen verloren"

Volksmusik-Star Margot Hellwig will nicht mehr singen. "Seit dem Tod meines Mannes habe ich nicht mehr gesungen. Ich habe die Freude am Singen verloren", sagte die 84-Jährige der Münchner Abendzeitung. Einen Fernseh-Comeback könne sie sich nicht vorstellen. "Wenn ich nach einem Auftritt in ein leeres Haus heimkäme, würde mich das außerdem sehr traurig machen."

Ende 2015 hatte Hellwig, die als Duo ("Servus, Gruezi und Hallo") mit ihrer 2010 gestorbenen Mutter berühmt geworden war, sich in einer Show von Florian Silbereisen von der Bühne verabschiedet. Ein Jahr später starb ihr Mann nach 55 gemeinsamen Ehejahren.