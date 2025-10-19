Völlig verhüllt: Welcher Star versteckt sich unter der Maske?

Da ging ein Raunen durch die Menge an Fotografen, die bei der Academy Museum Gala in Los Angeles entlang des roten Teppichs Aufstellung genommen hatten. Denn plötzlich posierte ein völlig verhülltes Wesen. Schnell war aber klar, dass es sich hierbei um Kim Kardashian handelt, die sich experimentierfreudig zeigte.

Dort zeigte sie sich dann aber auch auskunftsfreudig und teilte im Gespräch mit "Variety" mit, warum sie sich für diesen Look entschieden hat. "Als die Margiela-Couture-Show herauskam, sah ich diesen Look und dachte: Das ist so Skims für mich." (Skims ist die Unterwäschemarke von Kardashian).