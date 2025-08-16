Kim Kardashians radikale Haar-Transformation spaltet das Netz
Reality-Star Kim Kardashian läutet mit einem Umstyling eine neue Ära ein. Auf Instagram präsentiert die US-Amerikanerin ein Foto von ihrer plötzlich erblondeten Haarpracht.
Kim Kardashian ist jetzt blond: Gemischte Reaktionen
Auf einem Selfie präsentiert sich die 44-Jährige mit aschblonden Haaren und einem dunkelbraunen Haaransatz. "Es war an der Zeit", schrieb sie unter das Foto (zu sehen hier).
Von Seiten ihrer Follower gab es zum Teil Zuspruch für die Transformation. "Ich liebe Kim blond so sehr", schrieb ein User. "Meine Lieblingsfarbe an dir", frohlockte ein anderer.
Doch nicht alle zeigen sich angetan vom neuen Look der vierfachen Mutter. Zahlreiche Instagram-Nutzer der Meinung, Kardashian würde ihre Naturhaarfarbe viel besser zu Gesicht stehen.
"Neeeein, Kim ist die beste Brünette aller Zeiten!!", ärgert sich etwa ein Fan.
"Ich stimme zu, Kim sieht mit dunklerem Haar exotischer aus", schreibt ein anderer Follower. "Das Blond lässt sie für mich älter aussehen und sieht nicht so gesund aus wie ihr dunkleres Haar. Es sieht strähnig aus."
