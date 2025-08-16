Kim Kardashians radikale Haar-Transformation spaltet das Netz

Reality-Star Kim Kardashian läutet mit einem Umstyling eine neue Ära ein. Auf Instagram präsentiert die US-Amerikanerin ein Foto von ihrer plötzlich erblondeten Haarpracht.

Kim Kardashian ist jetzt blond: Gemischte Reaktionen

Auf einem Selfie präsentiert sich die 44-Jährige mit aschblonden Haaren und einem dunkelbraunen Haaransatz. "Es war an der Zeit", schrieb sie unter das Foto (zu sehen hier).

Von Seiten ihrer Follower gab es zum Teil Zuspruch für die Transformation. "Ich liebe Kim blond so sehr", schrieb ein User. "Meine Lieblingsfarbe an dir", frohlockte ein anderer.