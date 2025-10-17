Kim Kardashian verrät Gründe für Trennung von Kanye West

2021 reichte Reality-TV-Star Kim Kardashian (44) die Scheidung von Rapper Kanye West (48) ein. Im Podcast "Call Her Daddy" hat sie jetzt über die Gründe gesprochen. "Man wusste nie, was einen beim Aufwachen erwarten würde, und das war ein wirklich beunruhigendes Gefühl. Mangelnde Stabilität war ein großes Thema", erzählte sie offen. So konnte es etwa passieren, dass von heute auf morgen fünf Lamborghinis verschwunden waren, da Kanye sie an Freunde verschenkte.

Außerdem gab es auch "einfach viele Dinge, mit denen ich mich nicht abfinden konnte." Dazu gehörte etwa: "Ich mochte es nicht, wenn jemand schlecht über meine Kinder, meine Großmutter, meine Tanten sprach - all diese Dinge. Wenn jemand so empfindet, dann sollten wir nicht zusammen sein." Die gemeinsamen Kinder wachsen bei Kim Kardashian auf, Kontakt zu Kanye West gibt es aber. "Ich begrüße eine gute, gesunde Beziehung zwischen meinen Kindern und ihrem Vater. Er weiß das". Er dürfe die Kinder auch sehen, "wann immer er anruft".